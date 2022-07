Аслан Бжания говорит, что порты Абхазии открыты для России

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил, что оккупированный регион готов открыть свои порты для параллельного импорта товаров в Россию на том фоне, когда Москва пытается уклониться от западных санкций, введенных против нее после вторжения в Украину.

По сообщению российского информационного агентства «ТАСС», об этом Бжания заявил во время своего визита в Республику Башкирия.

Согласно той же информации, Бжания подчеркнул, что «после того, как значительное количество государств объявили санкционный режим в отношении России, мы, конечно же, думаем, что наша территория может быть использована для реализации параллельного импорта» через два порта и выход в другие государства.

«… Для нас самое главное, что нас признала Россия. Никаких санкционных мер мы не боимся, они в отношении нас не отменялись никогда. Наоборот, эти сложности нас сблизят», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Бжания.

