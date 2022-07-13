Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

В январе-июне внешняя торговля Грузии увеличилась на 35,2%

13/07/2022 - 12:55
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июля, в январе-июне 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля Грузии увеличилась на 35,2% и составила 8,5 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 35,1% до 2,5 млрд долларов США, а импорт на 35,3% до 5,9 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 3,4 млрд долларов США, что составляет 39,8% внешнеторгового оборота.

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13/07/2022 - 12:55
32 Less than a minute
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