Антикоррупционная группа Совета Европы публикует доклад по Грузии

Антикоррупционный орган Совета Европы — «Группа государств против коррупции» (GRECO) опубликовал доклад о предотвращении коррупции в отношении депутатов парламента, судей и прокуроров. В документе оцениваются меры, предпринятые властями Грузии для реализации рекомендаций, изложенных в докладе за 2021 год.

Согласно заключению GRECO, из 16 рекомендаций, выданных в общей сложности, Грузия удовлетворительно выполнила или отрегулировала удовлетворительным образом 8 из них (1 из них за последний год), 6 были выполнены частично, а 2 не были выполнены вообще.

Как и в предыдущем докладе, одна из двух невыполненных рекомендаций предполагает ограничение иммунитета судей только деятельностью, связанной с принятием ими судебных решений. Вторая невыполненная рекомендация касается расширения круга лиц, подающих имущественные декларации, и включения в них всех прокуроров.

Антикоррупционный орган ожидает от Грузии отчета о невыполненных рекомендациях до 30 июня 2023 года.

Предотвращение коррупции в отношении депутатов Парламента

В отношении членов Парламента GRECO выражает обеспокоенность тем, что после получения второго доклада о соответствии не было достигнуто ощутимого прогресса в выполнении оставшихся рекомендаций.

«Государственные органы не предоставили ​​соответствующей информации о разработке унифицированной нормативной базы, регулирующей порядок проведения общественных консультаций в отношении законопроектов», — говорится в документе.

По заявлению антикоррупционного органа, Совет по этике еще не задействован в полной мере, а конфиденциальные консультации с депутатами еще не проводились. GRECO также выражает обеспокоенность по поводу того, что «не было достигнуто никакого прогресса в отношении введения обязательства немедленно раскрывать конфликты интересов у членов парламента».

Предотвращение коррупции в отношении судей

Что касается судей, GRECO выражает удовлетворение, что конкурентная процедура продвижения судей в Апелляционном суде соответствует требованиям ее рекомендации. Однако GRECO имеет серьезные подозрения по поводу продвижения судей без конкурса и призывает власти отменить такое продвижение.

GRECO также приветствует поправки к Органическому закону о судах общей юрисдикции, которые касаются процедуры назначения судей в Верховный суд.

Однако организация выражает обеспокоенность тем, что беспристрастность не может быть обеспечена при повторном рассмотрении дела тем же составом Высшего совета юстиции и что не существует антитупикового механизма, предотвращающего ситуацию, когда не может быть собрано большинство в две трети голосов, необходимое для принятия решения в Высшем совете юстиции.

GRECO также выражает удовлетворение в связи принятием и публикацией обновленных Правил судейской этики. Компетентные органы также организовали обучение по обновленным Правилам судейской этики. GRECO призывает компетентные органы проводить конфиденциальные консультации, усиливать тренинг-мероприятия и представлять комментарии и разъяснения относительно обновленных правил.

Говоря о дисциплинарном производстве в отношении судей, GRECO обратила внимание на то, что требование о принятии решений по дисциплинарным вопросам большинством в две трети голосов Высшего совета юстиции было отменено, и призвала компетентные органы ввести право обжалования принятых решений Высшего совета юстиции в связи с прекращением дисциплинарного производства.

Предотвращении коррупции в отношении прокуроров

GRECO приветствует утверждение, вступление в силу и обнародование Приказа об основаниях дисциплинарной ответственности и категориях дисциплинарных проступков сотрудников прокуратуры Грузии, который более точно определяет дисциплинарные проступки. Кроме того, следует отметить, что внутреннее законодательство предусматривает адекватные взыскания за разные категории дисциплинарных проступков.

Однако организация выражает сожаление об отсутствии подвижек со стороны органов власти по части внесения изменений в закон «О конфликте интересов и коррупции в публичных учреждениях» и ощутимых подвижек в направлении расширения круга должностных лиц, подающих декларации об имуществе.

GRECO призывает власти активизировать свои усилия по задействованию соответствующих законодательных изменений, которые сделают обязательным для всех прокуроров подачу деклараций об имуществе.

