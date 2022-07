Суд признал фигурантов дела об обрушении дома в Батуми виновными

Батумский городской суд признал трех человек виновными в обрушении подъезда жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года и приговорил их к лишению свободы.

В результате обрушения жилого дома погибли 9 человек, двое получили различные увечья. Доказательствами, представленными стороной обвинения в суде, установлено, что собственник квартиры на первом этаже Заур Будагов проводил строительные и реконструкционные работы с нарушением правил техники безопасности и без государственного разрешения.

Будагов был приговорен к 4 годам лишения свободы, а нанятые им рабочие, отец и сын Хусейн и Георгий Сурманидзе, — к трем годам лишения свободы.

По информации прокуратуры, Будагову было предъявлено обвинение по части первой и второй статьи 240 УК Грузии (нарушение техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшее менее тяжкий и тяжкий вред здоровью, уничтожение жизни людей и иные тяжкие последствия).

Что касается Сурманидзе, то им было предъявлено обвинение по части второй статьи 116, статье 124 и части первой статьи 188 УК Грузии (уничтожение жизни двух и более человек по неосторожности, причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, порча или уничтожение имущества по неосторожности).

Все трое обвиняемых планируют обжаловать это решение в Апелляционном суде. Следствие велось по ч. 2 ст. 240 и ч. 3 ст. 187 УК Грузии, которые касаются нарушения правил техники безопасности при проведении строительных или иных работ и предусматривало лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

После трагедии в Батуми 11 октября было объявлено в стране днем ​​траура.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)