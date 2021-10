После трагедии в Батуми 11 октября объявлен в стране траурным днем

11 октября объявлен в Грузии Днем ​​национального траура после обрушения семиэтажного жилого дома в Батуми 8 октября.

По последней информации, в результате произошедшего погибли 9 человек, в том числе двое детей и их мать. Последнюю достали живой из-под завалов примерно через восемь часов после инцидента, хотя сегодня утром она скончалась в больнице.

По сообщениям, еще один человек, 36-летний мужчина, которого вытащили из-под завалов спустя 11 часов после обрушения, находится в больнице в критическом состоянии.

Спасатели работали более суток, чтобы спасти попавших под завалы. На месте происшествия уже завершены поисково-спасательные работы.

МВД задержало трех человек по факту обрушения жилого дома в Батуми, в том числе хозяина квартиры на первом этаже и двух человек, нанятых для ремонта квартиры. По данным МВД, под руководством собственника квартиры и с грубым нарушением правил безопасности в квартире проводились ремонтно-строительные работы, в результате чего обрушился один подъезд многоквартирного дома.

Следствие ведется по части 2 статьи 240 и части 3 статьи 187 Уголовного кодекса, которые касаются нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ и предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

При объявлении Дня национального траура премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал сегодня утром наказать всех виновных с полной строгостью закона.

Свои соболезнования семьям погибших выразили также президент Саломе Зурабишвили и председатель Парламента Каха Кучава.

