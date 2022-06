Война в Украине: В Цхинвали похоронили еще двух осетинских бойцов

Еще двое осетинских добровольцев Марат Джиоев и Владимир Козаев, которые погибли в боях против Украины, были похоронены в оккупированном Цхинвальском районе 22 июня. По данным местного телеканала «IR TV», обоим было по 34 года.

На похоронах Джиоева лидер оккупированного региона Алан Гаглоев заявил, что осетины в Украине «борются за свободу и будущее нашей родины».

Поскольку похороны совпали с днем ​​вторжения нацистской Германии в Советский Союз в 1941 году, Гаглоев провел параллели со Второй мировой войной, заявив, что «Как и тогда, наши ребята ведут борьбу против фашизма, жертвуя собой, они отстаивают нашу свободу, проявляют мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине».

По сообщению местного информационного агентства «Рес», на похоронах Козаева присутствовали новоназначенный «премьер-министр» Константин Джусоев, «спикер парламента» Алан Тадтаев и исполняющий обязанности «министра обороны» Владимир Пухаев. По той же информации, Козаев, который был участником российско-грузинской войны 2008 года, с 2014 года воевал на Донбассе.

По данным телеканала «IR TV», Козаев погиб в марте, но его тело до сих пор не удавалось доставить в Цхинвали.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)