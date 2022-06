НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 11%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии (НБГ) на своем заседании 22 июня ставку рефинансирования оставил без изменений на уровне 11%.

В своем решении НБГ отметил, что «высокая инфляция и инфляционные риски остаются актуальным глобальным вызовом». В банке заявили, что введенные против России санкции в ответ на агрессию против Украины и задержки поставок, а также резкие ограничения экспорта из Украины из-за войны значительно повысили цены на продукты питания, сырье и энергоресурсы на мировых рынках.

«Кроме того, увеличение долгосрочных визитов из России, Беларуси и Украины на местный рынок резко и мгновенно увеличило арендную плату за квартиру, что оказало значительное влияние как на совокупную (0,6 процентных пункта), так и на базовую инфляцию (1,1 процентных пункта)», — говорится в сообщении банка.

Инфляция в Грузии

По заявлению НБГ, несмотря на «высокую неопределенность», есть ожидания, что цены на международных рынках не будут больше расти, а соответствующее инфляционное давление будет постепенно снижаться в течение года.

В банке также отметили, что кредитная активность в течение года оставалась высокой «в результате активизации потребительских кредитов с одной стороны и кредитов в иностранной валюте с другой».

«Национальный банк Грузии постоянно следит за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности», — говорится в заявлении банка.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике состоится 3 августа 2022 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)