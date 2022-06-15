Председатель Парламента посещает с визитом скандинавские страны

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 12-18 июня посещает Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. В состав грузинской парламентской делегации входят также депутаты Грузинской мечты Николоз Самхарадзе, Мака Бочоришвили и Майя Битадзе, а также депутат от оппозиционной партии «Гирчи» Херман Сабо.

В ходе визита в Норвегию 13 июня Папуашвили встретился со спикером норвежского парламента Масудом Гарахани, с которым говорил о важности сотрудничества между двумя странами и укреплении парламентских связей.

«Темами встречи были война в Украине, НАТО и демократические реформы в стране», — написал Масуд Гарахани в Twitter, добавив: «Мы призываем их отстаивать демократические ценности».

После встречи Шалва Папуашвили сказал, что на фоне войны в Украине «пришло время для западных и демократических обществ послать сигнал солидарности не только украинскому народу, но также грузинскому и молдавскому народам и поддержать их устремления, которые называются возвращением в европейскую семью».

В рамках визита спикер Парламента Грузии встретился с госсекретарем Министерства иностранных дел Королевства Норвегия Хенриком Туном. Стороны обсудили плодотворное двустороннее и многостороннее сотрудничество между Грузией и Королевством Норвегия и рассмотрели прогресс Грузии на пути к европейской интеграции.

В завершение визита Папуашвили встретился с королем Норвегии Харальдом V.

Встречи в Дании

14 июня спикер Парламента Грузии прибыл в Данию, где встретился со своим коллегой Хенриком Демом. По словам Шалвы Папуашвили, открытие Посольства Дании в Тбилиси «значительно поспособствует углублению сотрудничества между двумя странами».

Held a fruitful meeting with Henrik Dam, Speaker of the Danish Parliament. As we celebrate 30 years of dip. relations, we highlighted dynamically developing 🇬🇪-🇩🇰 ties. Newly opening Danish embassy will stimulate a deeper and more productive partnership between 🇬🇪 and 🇩🇰. pic.twitter.com/sUu9cV3YNL — Shalva Papuashvili 🇬🇪 (@shpapuashvili) June 14, 2022

В Дании председатель Парламента Грузии также встретился с королевой Маргарет II.

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