Помощник госсекретаря США посещает Тбилиси

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид находится с визитом в Тбилиси. Она встретится с представителями властей, лидерами оппозиции и представителями неправительственных организаций.

В начале визита помощник госсекретаря выступила с речью на Тбилисской международной конференции женщин, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

После этого она встретилась с представителями гражданского общества и СМИ, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед страной. Исполнительный директор НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури заявила телеканалу «Мтавари архи» перед встречей, что она расскажет о том, «как мы все можем подумать вместе, чтобы повлиять на эту власть, потому что это больше не может так продолжаться».

На встрече с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили Донфрид говорила о готовности властей США оказать помощь Грузии в реализации рекомендованных демократических реформ и продолжении евроатлантического пути.

Представитель Госдепартамента также встретилась с лидерами оппозиции, чтобы обсудить проблемы и возможности, стоящие перед страной. По сообщению Посольства США в Грузии, на встрече также обсуждались способы дальнейшей поддержки со стороны США евроатлантических устремлений Грузии.

Карен Донфрид прибыла в Тбилиси из Азербайджана. 18 июня она отправится из Грузии в Армению, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими представителями правительства. По данным Госдепартамента США, цель ее визита в регион — «подчеркнуть приверженность США делу мира, демократии и процветания на Южном Кавказе».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)