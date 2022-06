Решение Совета Европы об исполнении вердикта по делу «Грузия против России»

В решении об исполнении вердикта ЕСПЧ по делу «Грузия против России» Комитет министров Совета Европы отметил, что, несмотря на выход из Совета Европы, Россия будет обязана исполнить решение Европейского суда по правам человека.

На заседании 8-10 июня заместители министров Совета Европы призвали российские власти «тщательно, независимо, эффективно и оперативно расследовать серьезные преступления, совершенные во время активной фазы боевых действий, а также во время оккупации, чтобы выявить и привлечь к ответственности всех ответственных лиц».

Европейский суд по правам человека 21 января 2021 года постановил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, а также процессуальное нарушение статьи 2, что означает, что она не провела эффективного расследования по факту предполагаемого нарушения права на жизнь после войны 2008 года. По заявлению суда, ««впечатляющее присутствие России и зависимость властей Южной Осетии и Абхазии от Российской Федерации указывают на то, что осуществление Россией «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией продолжалось».

Учитывая масштаб и характер выявленных нарушений, Комитет подчеркнул, что России следует принять конкретные меры для прекращения таких нарушений и недопущения их повторения. Он призвал Россию представить подробный и всеобъемлющий план действий.

Комитет с обеспокоенностью отметил, что гражданам Грузии не разрешается возвращаться в свои дома в Цхинвальском регионе и Абхазии, и призвал Россию, которая «осуществляет эффективный контроль над этими регионами, немедленно обеспечить безопасное возвращение всех жителей в свои дома».

Комитет «с глубокой озабоченностью» отметил, что в октябре 2021 г. и феврале 2022 г. Россия представила в соответствующие органы лишь «очень краткие документы» по данному решению.

На том же заседании Комитет министров принял промежуточную резолюцию относительно вердикта по еще одному делу «Грузия против России», в которой в очередной раз повторил безусловное обязательство России выплатить назначенную судом компенсацию 1 500 депортированным из России в 2006 году гражданам Грузии.

Комитет решил возобновить рассмотрение вопроса на 1 443-м заседании, запланированном на сентябрь 2022 года.

