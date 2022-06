Помощник государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд завершила свой визит в Грузию, который проходил 10-13 июня. В рамках визита она провела встречи с представителями правительства, оппозиционными политиками, представителями гражданского общества и СМИ, с которыми обсуждала вызовы, стоящие перед страной. В ходе визита Макдональд привезла послание из Вашингтона, в котором «выражается глубокая обеспокоенность демократическим курсом Грузии».

10 июня в Тбилиси заместитель помощника госсекретаря встретилась с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили, где она говорила о европейских устремлениях Грузии и неизменной поддержке Вашингтоном грузинского народа.

По сообщению МИД Грузии, на фоне ожидания Грузией получения статуса кандидата в члены ЕС стороны подчеркнули «существенную» важность сотрудничества двух стран в реализации реформ Грузией.

Также 10 июня Кара Макдональд встретилась с советником премьер-министра Грузии по вопросам прав человека Нико Татулашвили, где она отметила «особую ответственность» правительства Грузии за защиту прав человека.

Встреча с оппозицией

Заместитель помощника госсекретаря США также встретилась с лидерами оппозиции, в том числе с председателем Единого национального движения Никой Мелия и депутатом ЕНД Хатией Деканоидзе; депутат Аной Бучукури от партии «За Грузию»; депутатом Георгием Вашадзе от Стратегия Агмашенебели; депутатом Хатуной Самнидзе от Республиканской партии; Георгием Канделаки из Европейской Грузии; Бадри Джапаридзе из Лело; Элене Хоштария из Дроа и Зурабом Джапаридзе из Гирчи — больше свободы.

«В любой успешной демократии оппозиция играет жизненно важную роль в представлении интересов своих граждан и обеспечении подотчетности правительства», — заявили после встречи в Посольстве США в Грузии.

Встречи с гражданским сектором и народным защитником

Во время своего визита в Грузию Кара Макдональд также встретилась с неправительственным сектором, в том числе с представителями Ассоциации молодых юристов Грузии, Международного общества за справедливые выборы и демократию, Международной прозрачности — Грузия, с которыми помимо прочих вопросов обсуждала также проблемы судебной системы и свободу СМИ.

Основатель неправительственной организации «Судебный страж Грузии» и бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили заявила на встрече, что судебной системе не хватает независимости с институциональной точки зрения и что независимость отдельных судей также является проблематичной.

«Несмотря на то, что законодательство меняется, проводятся реформы, в то же время подотчетность, независимость и эффективность судебной власти не повышаются», — сказала она.

Кара Макдональд также встретилась с народным защитником Грузии Нино Ломджария, «чтобы обсудить проблемы и возможности на 30-летнем пути партнерства для развития демократии в Грузии».

Следующий визит заместителя помощника госсекретаря в Грузию

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Кара Макдональд также посетит Грузию 17 июня для участия в международной конференции по положению женщин, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В ходе нового визита Кара Макдональд встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, другими официальными лицами, лидерами оппозиции и представителями гражданского общества.

