«Большевики нового времени» — Кобахидзе об оппозиции

Выступая сегодня на пленарном заседании Парламента, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе подверг критике политиков с либеральными взглядами, основателей Республиканской партии братьев Левана и Давида Бердзенишвили и обвинил их в подрыве их «национальной идентичности».

По его словам, братья Бердзенишвили, бывший президент Михаил Саакашвили и председатель «Европейской Грузии» «являются большевиками нового времени».

Заявлению Ираклия Кобахидзе предшествовало нападение на Давида Бердзенишвили 6 июня якобы из-за неоднозначного заявления его брата Левана Бердзенишвили о грузинском царе Ираклии II, что вызвало недовольство у части ультраконсервативных и ультраправых групп.

«Выделили несколько самых великих грузин, и, посредством принижения их имен, они пытаются разрушить идентичность нашей страны и народа», — сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что «то поэзия Ильи Чавчавадзе им не нравится, то им не нравятся конкретные политические решения Ираклия II, то не одобряют воспитание Давидом Агмашенебели (Строителем) своих детей и внуков».

По его словам, «у них явная ненависть к грузинскому народу и стране».

Как заявил председатель правящей партии, Левана Бердзенишвили — «это человек, которого можно занести в Книгу рекордов Гиннесса», поскольку это человек, который не мог понять наибольшее количество книг».

Указав на оценки царя Ираклия от Левана Бердзенишвили, Ираклий Кобахидзе сказал, что это был не «просто извращенный разговор человека, проникнутого отвращением, человека без Родины и безбожника». «Они просто продолжают кампанию, начатую «Национальным движением» еще до их прихода к власти», — сказал он.

«Они прекрасно знают, что для того, чтобы поколебать национальную идентичность, надо затронуть самое святое, на котором эта идентичность стоит, а это прежде всего великие предки этой нации, это ее вера, ее Церковь», — заявил он, добавив, — «Именно поэтому наши великие предки, наша вера и наша Церковь являются главными объектами этой атаки».

«Чтобы переродить человека, прежде всего надо заставить его отказаться от собственной матери и собственного отца», — добавил он.

Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что сегодня «большевики нового времени» пытаются «с помощью пропаганды разрушить то, что сто лет назад разрушили их идейные предки — большевики».

«Мы этого не допустим, мы сделаем все, чтобы их успех на этом пути, который называется разрушением национальной идентичности, был равен нулю, и мы несем ответственность перед своей страной, нацией и народом», — подчеркнул он.

Ираклия Кобахидзе обвинили в поощрении насилия

В ответ депутат-республиканец Хатуна Самнидзе, которая вчера поверглась нападению вместе с Давидом Бердзенишвили, заявила Ираклию Кобахидзе, что подобными заявлениями он поощряет насилие.

По ее словам, помимо поощрения, это своеобразный призыв к тому, чтобы «в будущем все насильники, не согласные с каким-либо из политиков, политическими взглядами, были бы готовы к тому, что их нападения не будут наказаны».

По мнению депутата, проблемой для председателя правящей партии является не критика Ираклия II, а то, что «Леван Бердзенишвили подверг критике короля Грузинской мечты, главного хозяина, неформального правителя этой страны (Бидзину Иванишвили), вот в чем проблема».

«С идентичностью и будущим этой страны воюете вы, когда не говорите о реальных проблемах и пытаетесь противопоставить это общество друг с другом еще сильнее из-за ничего, из-за псевдопатриотизма, но общество вам этого не позволит», — заявила она.

Со своей стороны, председатель правящей партии также обвинил Давида Бердзенишвили в поощрении насилия.

