Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Еврокомиссии и со своим словацким коллегой

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шевчовичем и со своим словацким коллегой Эдуардом Хегером в рамках проходящего в Братиславе 2-4 июня Форума глобальной безопасности.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили и Шевчович обсудили на встрече 3 июня шаги, которые предстоит предпринять Грузии на пути евроинтеграции, и отметили прогресс, достигнутый страной в этом процессе, включая реализацию Соглашение об ассоциации.

Согласно той же информации, стороны говорили о войне России против Украины, ее влиянии на обстановку безопасности в регионе, а также «сложной» гуманитарную ситуации на оккупированных территориях Грузии.

Great talks w/friend of🇬🇪@MarosSefcovic.Reiterated that we remain fully committed to our🇪🇺way, a longstanding choice of 🇬🇪ppl. 🇬🇪’s commitment to🇪🇺has been proved at every step we are taking on this path — be it complex reforms, aligning w/EU policies or achieving EU Standards. pic.twitter.com/fCtfxAGgdC — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) June 3, 2022

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече 3 июня премьер-министры Словакии и Грузии также обсудили расширение отраслевых связей, укрепление сотрудничества в сферах торговли, экономики и туризма и представленную Грузией заявку на членство в ЕС.

Согласно тому же сообщению, премьер-министр Гарибашвили подчеркнул «особую важность» поддержки партнеров в процессе предоставления статуса кандидата странам Ассоциированного трио — Грузии, Украине и Молдове.

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