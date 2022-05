Начато расследование по делу возможного доведения до самоубийства гражданина полицией в Марнеули

Специальная следственная служба Грузии заявила 18 мая, что расследует дело о возможном доведении до самоубийства жителя села Качагани Марнеульского муниципалитета Рауфа Байрамова (115) и возможного злоупотребления служебным положением (333) со стороны правоохранительных органов.

СМИ вчера сообщили о самоубийстве Байрамова, предположительно, в результате насилия и психологического давления со стороны сотрудников полиции.

По сообщениям СМИ, Рауф Байрамов был вызван в полицию 13 мая в качестве свидетеля по делу об ограблении в том же селе, после чего его перевели в отделение полиции Марнеульского района, где предположительно он подвергся физическому и психологическому насилию со стороны полиции.

Мать Рауфа Байрамова сообщила телекомпании «Пирвели», что ее сын вернулся из полиции избитый, и сказал ей, что от него требовали признаться в преступлении, которого он не совершал.

Брат умершего рассказал телекомпании «Формула», что после инцидента его брат ушел из дома, его искали сутки и, наконец, нашли повешенным в подвале собственного дома.

Он предполагает, что Рауф Байрамов не выдержал физического и психологического давления со стороны полиции и именно поэтому покончил жизнь самоубийством. «Все полицейские, которые причастны к этому делу, должны быть наказаны», — заявил брат покойного телекомпании «Мтавари архи».

В Специальной следственной службе пояснили, что уже запросили у МВД видеозаписи пребывания Байрамова в Управлении полиции.

