Командующий Силами обороны Грузии принял участие в заседании Военного комитета ЕС
Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили в рамках своего визита в Брюссель принял участие в заседании Военного комитета на уровне глав оборонных ведомств стран-членов ЕС и стран-партнеров.
Помимо Грузии, главы оборонных ведомств ЕС также встретились с делегациями из Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и Молдовы.
Командующие Сил обороны ЕС обсудили последствия войны в Украине, стратегический компас, а также военные миссии и операции Общей политики безопасности и обороны (CSDP).
Согласно пресс-релизу, который был опубликован Советом Евросоюза, главы Сил обороны ЕС вместе с председателем Военного комитета НАТО обсудили вопрос укрепления многостороннего партнерства с НАТО и ООН.
По сообщению Министерства обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили встретился с начальником Генерального штаба Национальной армии Молдовы генералом Эдуардом Охладчуком.
В ходе визита в Брюссель командующий Силами обороны Грузии также встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
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