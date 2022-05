Командующий Силами обороны Грузии принял участие в заседании Военного комитета ЕС

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили в рамках своего визита в Брюссель принял участие в заседании Военного комитета на уровне глав оборонных ведомств стран-членов ЕС и стран-партнеров.

Помимо Грузии, главы оборонных ведомств ЕС также встретились с делегациями из Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и Молдовы.

Командующие Сил обороны ЕС обсудили последствия войны в Украине, стратегический компас, а также военные миссии и операции Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Согласно пресс-релизу, который был опубликован Советом Евросоюза, главы Сил обороны ЕС вместе с председателем Военного комитета НАТО обсудили вопрос укрепления многостороннего партнерства с НАТО и ООН.

По сообщению Министерства обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили встретился с начальником Генерального штаба Национальной армии Молдовы генералом Эдуардом Охладчуком.

В ходе визита в Брюссель командующий Силами обороны Грузии также встретился с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)