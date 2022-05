Патриархия Грузии откликнулась на поздравление Алана Гаглоева с победой со стороны Патриарха Кирилла

Патриархия Грузии выразила обеспокоенность поздравлением российским Патриархом Кириллом Алана Гаглоева с победой на «президентских выборах» в Цхинвальском регионе.

В заявлении, опубликованном 16 мая, Патриархия ГПЦ заявила, что поздравления российским Патриархом «вызывают недоразумения», поскольку Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви над оккупированными территориями.

В Патриархии также отметили, что «Грузинская Церковь, Грузинское государство и международное сообщество также признают признанные на международном уровне границы Грузии, а администрации, действующие на оккупированных территориях, считают оккупационными режимами».

«Печально, что сегодня, когда прилагаются все усилия для укрепления отношений между Православными Церквами, предпринимаются шаги, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию и осложняют ситуацию», — говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Письмо Патриарха России Гаглоеву

«Обладая значительным административным опытом и стратегическим видением приоритетных задач государственного строительства и обеспечения безопасности страны, Вы долгие годы трудитесь на благо соотечественников», — обратился 13 мая Патриарх России к Гаглоеву.

«С Вашим избранием на пост главы Республики тысячи людей связывают надежды на позитивные изменения в социальной и экономической сфере Южной Осетии, на динамичное развитие и процветание региона», — добавил он.

По словам российского Патриарха, он убежден, что «доброе взаимодействие религиозных общин с органами власти и всеми благонамеренными силами способно внести важный вклад в утверждение непреходящих нравственных идеалов, сбережение народа и сохранение национальной культуры».

41-летний Алан Гаглоев, лидер оппозиционной партии «Ныхас», победил во втором туре действующего президента Анатолия Бибилова 8 мая.

