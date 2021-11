В Кутаиси при подозрительных обстоятельствах задержаны два активиста движения «Позор»

Вечером 4 ноября в центре Кутаиси правоохранители задержали руководителя кутаисского регионального офиса гражданского движения «Позор» Мишико Мумладзе и активиста Имеду Ониани.

Информацию о задержании активистов опубликовал в Facebook один из основателей движения «Позор» Шота Дигмелашвили. По его словам, полиция задержала активистов во время изготовления транспарантов для их вывешивания на мосту.

По его заявлению, родственники и друзья задержанных после нескольких часов поиска нашли их в СИЗО города Самтредиа.

Адвокат задержанных Элисо Датусани пояснила сегодня СМИ, что материалы дела ей еще не были переданы, поэтому неизвестно, в чем именно следствие обвиняет активистов. По словам адвоката, протокол нарушения также не были вручен и задержанным и точная формулировка обвинения им также неизвестна.

По словам адвоката, правоохранители задержали активистов в одном из «заброшенных домов» возле центральной площади Кутаиси, прежде чем где-то развернули бы транспарант хоть где-нибудь.

Суд над задержанными должен был состояться сегодня в Кутаисском районном суде, однако недавно в соцсети распространилась информация о том, что судебный процесс не был назначен и задержанные по-прежнему содержатся в изоляторе предварительного заключения.

«Civil Georgia» попытался уточнить детали в МВД. Ведомство, не упоминая конкретную статью, сообщило нам лишь, что оба активиста задержаны в административном порядке.

Активисты гражданского общества охарактеризовали задержание двух активистов из-за подготовки протестного плаката как попытку «запугивания» и «тревожное» событие.

«Государство боится протестов, всех очагов, которые могут вызвать какую-то волну (сопротивления)», — заявил журналистам один из активистов движения «Позор» Гига Макарашвили.

Представитель местной неправительственной организации «Региональное усиление для демократии» Акакий Сагинадзе призвал к сдержанности от «преследования патриотических людей» и добавил, что целью задержания активистов было «усилить страхи» среди граждан.

