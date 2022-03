Гражданский активист приговорен к четырем суткам административного ареста

Тбилисский городской суд 10 марта приговорил активиста гражданского движения «Позор» Шоту Дигмелашвили к 4 суткам административного ареста за забрасывание яйцами Канцелярии правительства Грузии, что, по мнению гражданского сектора, ухудшает ситуацию в Грузии с точки зрения свободы собраний и демонстраций.

На видео от 8 марта видно, что Дигмелашвили в одиночку протестовал против ареста активистов накануне. Правоохранители задержали их 7 марта в то время, когда они протестовали против спорной позиции правительства Грузии в связи с международными санкциями, введенными против России не фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.

На видео также видно, как полицейские приблизились к Дигмелашвили после того, как он бросил яйцо в здание Канцелярии правительства, и сказали ему, что этого нельзя делать.

Юрист Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдеванидзе написала в Facebook вчера, что «полиция все еще использует проверенный метод, оформляет действия активиста, как «неповиновение законному требованию полиции»». «В ситуации, когда судом не проверяется даже факт наличия (такого) требования, формальные основания для применения ареста уже налицо», — добавила она.

За день до того, как Дигмелашвили был приговорен к административному аресту, неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что на фоне митингов солидарности с Украиной «власти начали задерживать гражданских активистов и продолжают несоразмерно и необоснованно применять избирательные административное задержание».

«Во время этих и предыдущих арестов права активистов постоянно нарушались правоохранительными органами и судами, имело место избирательное применение законодательства и необоснованное задержание активистов», — говорится в заявлении организации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)