Бывшего грузинского военного приговорили к 5,5 годам лишения свободы в Цхинвале

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что власти оккупированного Цхинвальского региона приговорили гражданина Грузии Мамуку Чхиквадзе к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По сообщениям, Чхиквадзе является бывшим военнослужащим, которого оккупационные силы задержали в районе села Земо Никози в декабре прошлого года.

«Этому незаконному решению предшествовало незаконное задержание российскими оккупационными силами Мамуки Чхиквадзе и фабрикация против него надуманных обвинений», — говорится в заявлении Службы госбезопасности от 12 мая.

Согласно тому же заявлению, вынесение приговора Чхиквадзе «еще раз продемонстрировало бесчеловечную и преступную сущность оккупации, за которую Российская Федерация несет полную ответственность как сила, осуществляющая контроль над оккупированными территориями».

Из заявления неясно, какие обвинения были предъявлены Чхиквадзе в Цхинвали. Однако, по информации СМИ, его обвиняют в пересечении «государственной границы» и торговле наркотиками.

По данным СГБ, с самого первого дня задержания Мамуки Чхиквадзе «регулярно активизировалась «горячая линия» и вопрос его безусловного освобождения активно обсуждался на заседаниях Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети».

На встрече МПРИ в апреле сопредседатели от Миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ выразили озабоченность по поводу большого числа продолжающихся арестов и призвали к гуманитарному подходу к их урегулированию.

Ранее, в середине декабря, грузинские СМИ со ссылкой на друзей Чхиквадзе сообщали, что в цхинвальской тюрьме его избили и с ним обращались бесчеловечно.

