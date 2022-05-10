Министерство иностранных дел Грузии, фото: mfa.gov.ge
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Тбилиси осуждает «выборы» в Цхинвали

10/05/2022 - 10:35
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МИД Грузии осудил второй тур «президентских выборов», состоявшийся 8 мая в оккупированном Цхинвальском регионе.

«Подобные незаконные действия нарушают основополагающие принципы и нормы международного права и грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ, признанных на международном уровне», — заявил 9 мая МИД Грузии.

В министерстве также отметили, что «в условиях российской оккупации и эффективного контроля на месте никакие выборы не будут иметь правовых последствий».

В министерстве также отметили, что «сотни тысяч беженцев и вынужденно перемещенных лиц, изгнанных из Абхазии и Цхинвали в результате этнической чистки грузин, до сих пор лишены возможности безопасно и достойно вернуться домой, основные права и свободы проживающих там людей нарушаются грубо».

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10/05/2022 - 10:35
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