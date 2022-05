НПО просят правительство Грузии опубликовать ответы на вопросник ЕС

30 неправительственных организаций, в том числе «Международная прозрачность – Грузия», Международное общество за справедливые выборы и демократию и «Открытое общество – Грузия», призывают правительство Грузии обнародовать ответы на первую часть вопросника самооценки ЕС.

Заявление НПО последовало за отказом правительства Грузии 29 апреля опубликовать ответы. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил, что в ответах содержатся вопросы, которые нецелесообразно обнародовать.

По заявлению правозащитников от 2 мая, в соответствии с законодательством Грузии, публичная информация может оставаться конфиденциальной только в том случае, если она составляет профессиональную, личную, коммерческую или государственную тайну.

НПО призывают правительство обнародовать ответы или представить соответствующие аргументы в пользу отказа.

По их словам, существует высокий общественный интерес к вступлению Грузии в Евросоюз. В этом контексте, исходя из результатов опроса общественного мнения, говорят, что 88% населения поддерживает членство Грузии в ЕС.

По их мнению, «если информация, предоставленная Евросоюзу, действительно содержит профессиональную, личную, коммерческую или государственную тайну, соответствующие части должны быть зашифрованы, а остальные должны быть обнародованы».

Примечательно, что до этого неправительственный сектор, как и оппозиция, просил правительство опубликовать и сам вопросник.

Они написали письмо европейскому комиссару по европейской политике соседства и расширению Оливеру Вархею с просьбой содействовать прозрачности процесса заполнения вопросника самооценки членства в ЕС. После этого правительство Грузии опубликовало первую часть вопросника ЕС 15 апреля.

