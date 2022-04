Гарибашвили отрицает встречу с российским олигархом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию о встрече с российским олигархом Али Узденовым, которого предположительно направил в Грузию попавший под санкции олигарх и бывший владелец контрольного пакета акций «Sistema JSFC» Владимир Евтушенков.

При этом премьер-министр подтвердил журналистам, что грузинский бизнесмен Давид Хидашели обратился к нему с «определенными бизнес-предложениями», которого направили в Тбилиси вместе с Узденовым.

«Я очень просто сказал им, что не могу встретиться, меня не было в городе», — сказал Гарибашвили, добавив, что их переадресовал к местным бизнесменам.

«Вообще, почему начался такой ажиотаж? Что случилось? Произошло какое-нибудь преступление? Что-то подобное случилось?», — заявил глава правительства, добавив, что приезд Узденова в Грузию не имел «никакого продолжения, никакого результата».

Говоря о двух аудиозаписях, на которых предположительно Евтушенков говорил с основателем Грузинской мечты, миллиардером Бидзиной Иванишвили о визите Узденова в Грузию, премьер-министр Гарибашвили заявил, что задачей распространителей этих записей «было и остается развязывание войны в Грузии».

«Они ожесточились и отчаялись, пытаясь ввести в заблуждение общественность, наших международных партнеров чем-то подобным», — сказал он.

«Не могу поверить, что упомянутый вами российский бизнесмен сюда звонит журналисту (телеканала) Формула. Это невероятно. Это может быть что-то вроде сказки. Не знаю, я не хочу говорить на эту тему. У меня много вопросов и тем для размышлений, о которых нужно подумать», — сказал премьер-министр.

В беседе с журналистами Гарибашвили повторил, что правительство никому не позволит «использовать нашу территорию для обхода санкций (введенных против России). Это наша принципиальная позиция, которая не будет пересмотрена».

