Кахабер Меребашвили, только что освободившийся из цхинвальской тюрьмы. 25 апреля, 2022 года. Фото: со страницы СГБ Грузии в Facebook
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По данным СГБ, из цхинвальской тюрьмы освобожден гражданин Грузии

25/04/2022 - 21:55
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила вечером 25 апреля, что из тюрьмы оккупированного Цхинвали освобожден гражданин Грузии Кахабер Меребашвили, который был задержан оккупационными силами около села Меджврисхеви Горийского муниципалитета.

На фотографиях, размещенных на странице ведомства в Facebook, видно, что Меребашвили уже находится на территории, подконтрольной Тбилиси.

По заявлению СГБ Грузии, для освобождения Меребашвили из заключения были использованы «горячая линия» МНЕС, а также «другие инструменты», имеющиеся в центрального правительства Грузии.

«Оккупационный режим несет полную ответственность за деструктивные действия, совершаемые в оккупированных районах и вдоль линии оккупации», — заявили в Службе госбезопасности Грузии.

Для «Civil Georgia» пока неизвестно, когда был задержан Меребашвили.

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25/04/2022 - 21:55
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