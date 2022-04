Ассоциацию защитников авторских прав обвиняют в помощи России избежать санкций

Ассоциацию защитников авторских прав Грузии (GERA) обвиняют в том, что она помогла Российскому авторскому обществу (РАО) избежать международных финансовых санкций, наложенных на Россию.

Сегодня лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария опубликовала письмо, согласно которому Российское авторское общество (РАО) предлагает Эстонскому авторскому обществу (EAU) перечислить соответствующие авторские отчисления через грузинскую ассоциацию. Согласно письму, РАО заявляет, что GERA будет принимать зачисления в российских рублях, затем конвертировать их в доллары США или евро и переводить в EAU.

В письме также говорится, что GERA выразила готовность не взимать дополнительные сборы с финансовых транзакций, кроме стоимости самих транзакций.

Российское авторское общество заявило, что у него есть двусторонний договор о представительстве с GERA.

В РАО также отметили, что переводы через GERA решат проблемы, с которыми она сталкивается при конвертации гонораров в иностранной валюте на фоне санкций в отношении российских банков, а Москва ввела ограничения на переводы за границу в иностранной валюте.

Документ предположительно подготовил глава Международной службы РАО Иван Задорожный.

Ответ GERA на обвинения

Ассоциация защитников авторских прав Грузии отвергает обвинения.

В кратком заявлении, опубликованном 20 апреля, ассоциация подчеркнула, что письмо, о котором говорила Элене Хоштария на брифинге, не была получена ассоциацией и, следовательно, она не давала согласия на предложение российской ассоциации и не будет делать этого в будущем.

Ассоциация просит оппозиционного политика опубликовать документ, «где видно, что мы согласились с этим предложением».

«Мы просим вас прекратить распространять дезинформацию и дискредитировать нашу ассоциацию», — заявили в ассоциации.

Власти Грузинской мечты во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили не присоединилось к санкциям против России из-за войны в Украине, но пообещали не давать Москве возможности обходить международные санкции.

Позже Национальный банк Грузии принял решение, согласно которому, грузинский филиал российского государственного банка ВТБ, больше не сможет проводить операции в долларах США, британских фунтах стерлингов и евро.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)