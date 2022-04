В январе-марте внешняя торговля Грузии увеличилась на 38%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 апреля, в январе-марте 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешняя торговля Грузии увеличилась на 38% и составила 3,87 млрд долларов США.

Экспорт увеличился на 43,3% до 1,17 млрд долларов США, а импорт увеличился на 35,8% до 2,7 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 1,52 млрд долларов США, что составляет 39,4% внешнеторгового оборота страны.

В марте 2022 года экспорт составил 411,4 млн долларов США, импорт – 895,7 млн ​​долларов США, общий товарооборот – 1,3 млрд долларов США.

В марте текущего года по сравнению с мартом предыдущего года экспорт увеличился на 26%, импорт — на 16%, товарооборот — на 19%. Это скромный показатель по отношению сравнения данных за февраль 2022 года с данными за февраль 2021 года.

В феврале 2022 года экспорт составил 429 млн долларов США, импорт – 998,6 млн долларов США, товарооборот – 1,43 млрд долларов США. Эти показатели увеличились на 60%, 54% и 56% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Событиям предшествовала широкомасштабная интервенция России в Украину 24 февраля.

Украина и Россия являются крупнейшими торговыми партнерами Грузии. В 2021 году Украина заняла пятое место среди основных экспортных направлений Грузии, а Россия была вторым по величине торговым партнером по общему товарообороту, экспорту и импорту.

