Автомобиль грузинской полиции патрулирует у линию оккупации, фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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По данным СГБ, в оккупированном Цхинвальском регионе задержан гражданин Грузии

06/04/2022 - 17:55
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Служба государственной безопасности Грузии подтвердила «Civil Georgia», что гражданин Грузии Георгий Куджошвили был незаконно задержан вблизи линии оккупации в Цхинвальском регионе, недалеко от села Адзви Горийского муниципалитета.

Первоначальную информацию о задержании гражданина Грузии распространило информационное агентство «Интерпрессньюс». Как сообщает «Интерпрессньюс», задержанный, проживающий в селе Ахалубани, был переведен в оккупированный Цхинвали.

По сообщениям грузинских СМИ, Куджошвили был задержан за незаконное пересечение «границы». С тем же обвинением он был задержан и в июле 2018 года.

По сообщению СГБ, в связи с произошедшим активирована «горячая линия», действующая под эгидой МНЕС, и проинформированы международные партнеры.

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06/04/2022 - 17:55
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