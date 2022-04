По данным СГБ, в оккупированном Цхинвальском регионе задержан гражданин Грузии

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила «Civil Georgia», что гражданин Грузии Георгий Куджошвили был незаконно задержан вблизи линии оккупации в Цхинвальском регионе, недалеко от села Адзви Горийского муниципалитета.

Первоначальную информацию о задержании гражданина Грузии распространило информационное агентство «Интерпрессньюс». Как сообщает «Интерпрессньюс», задержанный, проживающий в селе Ахалубани, был переведен в оккупированный Цхинвали.

По сообщениям грузинских СМИ, Куджошвили был задержан за незаконное пересечение «границы». С тем же обвинением он был задержан и в июле 2018 года.

По сообщению СГБ, в связи с произошедшим активирована «горячая линия», действующая под эгидой МНЕС, и проинформированы международные партнеры.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)