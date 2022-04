Госдепартамент отвечает на обвинения в российской контрабанде через Грузию

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил 4 апреля, что он не находится в той позиции, чтобы комментировать утверждения Украины о том, что Москва готовит коридор для контрабанды через Грузию.

Однако, выступая на брифинге, он подчеркнул, что США четко заявили, что страны, которые стремятся обойти санкции против России или поддержать военные усилия Москвы, получат «пожнут (соответствующие) результаты».

«Мы видели, как грузинский народ, правительство Грузии поддерживали стояли рядом с международным сообществом, в том числе во время важного голосования в ООН, против того, что Кремль делает в Украине», — сказал Нед Прайс.

По его словам, у Госдепартамента есть тесные контакты с коллегами по поводу ситуации в Тбилиси.

Он также отметил, что грузинский народ хорошо помнит, что означает российская агрессия, в том числе попытки России захватить суверенные территории.

На вопрос, участвовал ли Тбилиси в усилиях многонациональной прокурорской группы, поддерживаемой США, по оказанию помощи отделу по военным преступлениям украинской прокуратуры, пресс-секретарь Прайс сказал, что грузинское правительство рассматривает вопрос о том, как оно могло бы поддержать усилия обвинения.

