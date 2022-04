Российский сенатор предполагает, что Турция может помочь Аджарии отделиться от Грузии

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, который является активным сторонником присоединения Цхинвальского региона к России через референдум, заявил, что Турция попытается повлиять на Аджарский регион, чтобы он вышел из состава Грузии.

Климов сделал это заявление в ответ на интервью CNN с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, в котором президент заявила, что Тбилиси присоединился к финансовым санкциям, наложенным на Москву в связи с ее вторжением в Украину.

«Понятно — нынешнее заявление Тбилиси сделано в ответ на недавние предложения из Цхинвала о желании Ю. Осетии войти в состав РФ», — заявил Климов, добавив, что «решения, озвученные Зурабишвили накажут в первую очередь грузинский народ».

«Доходы от торговли с РФ упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже. Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится», — сказал он.

«И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим. Никакой реальной компенсации за антироссийскую выходку от ЕС или США Грузия не получит. В НАТО и ЕС её не примут», — заявил Климов.

На фоне этих событий, продолжил Климов, «не исключаю, что… Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Ю. Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии».

«С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном причерноморье», — сказал он.

В беседе с «Civil Georgia» посол Турции в Грузии Фатьма Джерен Язган опровергла заявления Климова. «Турция поддерживает международно признанные границы, территориальную целостность и суверенитет Грузии», — сказала она.

«Это вполне очевидно. Это официальная позиция, и так будет всегда», — добавила посол.

В последние годы пророссийские политические и медиа акторы в Грузии систематически распространяют утверждения о планах Турции по захвату грузинских территорий.

В докладе НПО «Фонд развития медиа» под названием «Антизападная пропаганда» говорится, что теории заговора об оккупации Аджарии Турцией распространялись с целью подчеркнуть значение России в защите страны от «турецкой угрозы».

По переписи 2014 года в Аджарии проживает 333 953 человека. 96% из них — 320 742 человека — являются этническими грузинами.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)