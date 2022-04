В Чиатура жалуются на повреждения домов в результате горных работ

В селе Итхвиси в Чиатурском муниципалитете, где местные жители уже давно протестуют против горнодобывающих работ, по предварительным данным, за последние две недели значительно повреждено 12 жилых домов, которые уже не подлежат восстановлению.

Как сообщили в Мэрии Чиатура «Civil Georgia», в общей сложности об аналогичной проблеме говорят 95 семей.

По сообщениям СМИ, массово разрушаются подъездные дороги к Итхвиси. В то же время, в село до сих пор не поставляется электричество и питьевая вода. В настоящее время в селе проживает около 1900 человек.

Кроме того, 17 семей, пострадавших от оползня, были переселены в альтернативное жилье. Мэрия обеспечивает им арендную плату.

В возникших проблемах местные жители обвиняют компанию «Джорлжиан Манганези», которая занимается добычей полезных ископаемых в Чиатура вместе со своими подрядчиками. Однако, компания и местные власти призывают местных жителей проявлять сдержанность, прежде чем будут опубликованы заключение Специальной комиссии и будут определены причины ущерба. Вчера в село прибыли специалисты для изучения ситуации.

В заявлении, размещенном в Facebook 31 марта, компания «Джорджиан Манганези» пояснила, что никаких горнодобывающих работ в населенных пунктах не ведет.

«Тем не менее, компания находится в активной коммуникации со всеми соответствующими органами в выборе формы и вида помощи», — говорится в заявлении, где также отмечается, что «Джорджиан Манганези» всегда действует в рамках сильной политики корпоративной социальной ответственности.

В компании также пояснили, что она работает в Чиатура с 2007 года, а в этом районе — различные геологические процессы развивались еще в 2000-х годах. «Эти проблемы могут быть вызваны добычей полезных ископаемых в 80-е и 90-е годы, сопровождавшейся другими геологическими процессами, что является предметом дальнейшего изучения», — говорится в сообщении.

Отзывы НПО

НПО — Центр социальной справедливости, Ассоциация молодых юристов Грузии и Зеленая альтернатива — обвинили компанию «Джорджиан Манганези» в том, что она пытается избежать ответственности и ущерб, наносимый населению, связать с естественными геологическими процессами.

В то же время, по заявлению НПО, компания часто стремится удовлетворить требования пострадавших семей путем неформальных переговоров.

«Жители, оставшиеся без помощи государственных органов и правовых рычагов, вынуждены соглашаться на несправедливые, мизерные компенсации, и проблема остается нерешенной», — говорится в заявлении.

Правозащитники также критикуют государство за неспособность «эффективно контролировать» горнодобывающую компанию и ее субподрядчиков, в результате чего «села Чиатура находятся в постоянной опасности и страхе».

По заявлению НПО, компания «легко избегает ответственности с помощью крайне расплывчатых правовых норм». «Джорджиан Манганези» добывает марганец в полной мере с помощью субподрядчиков, т.н. «кооперативов», а непосредственно компанией управляет специальный государственный управляющий. В таких обстоятельствах компания фактически находится вне сферы правового регулирования», — говорится в заявлении.

«Для обеспечения достойных и безопасных условий проживания населения Итхвиси и недопущения подобных случаев в будущем необходимо объективно изучить причины причинения материального ущерба и установить за него соответствующую ответственность. В то же время, чтобы должным образом регулировать добычу в Чиатура, необходимо установить справедливый стандарт расселения и компенсации», — подчеркнули правозащитники.

