Августовская война 2008 г.: ЕСПЧ объявил неприемлемыми жалобы 370 лиц против Грузии

Европейский суд по правам человека сообщил сегодня, что признал неприемлемыми жалобы 370 лиц против Грузии, которые касались предположительного нарушения прав человека во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Согласно постановлению, истцы утверждали, что 7–12 августа 2008 г., во время активной фазы российско-грузинской августовской войны, действия Вооруженных сил Грузии «создали реальную и непосредственную угрозу жизни их самих и членов их семей, вынудив их провести несколько дней в тревоге и страхе, ограничили их физическую свободу и нанесли ущерб их имуществу».

Суд подчеркнул, что Грузия не может нести ответственность за какие-либо действия, предпринятые в ходе активной фазы боевых действий в Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

Суд также отметил, что «в ходе продолжавшегося массового вооруженного конфликта позитивные меры обеспечения общественного порядка не могли быть осуществлены и не имели бы реальной ценности, так как не смогли бы внести существенного вклада в защиту заявителей».

По утверждению Европейского суда по правам человека, массовые бои между Грузией и Россией происходили «в условиях хаоса и растерянности, что фактически мешало Грузии осуществлять свою власть в период активной фазы боевых действий на указанных территориях».

Суд отметил, что в связи с тем, что 370 заявлений были «идентичны» более ранним жалобам против Грузии, поэтому не было оснований отступать от предыдущих выводов.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на проведенном сегодня брифинге оценил решение Страсбурга как очередную победу Грузии. Он также добавил, что Страсбург разделяет доводы Грузии о необоснованности представленных заявлений.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)