Всемирный банк одобрил программы для Грузии на 509 млн долларов США

Всемирный банк 23 марта утвердил Программу развития человеческого капитала на сумму 400 млн долларов США и проект на 109 млн долларов США по улучшению транспортной связи региона Кахети со столицей и сетью автомагистралей страны.

Банк заявил, что финансирование в размере 400 миллионов долларов США является крупнейшей многопрофильной инвестицией Всемирного банка за 30 лет партнерства с Грузией.

По заявлению Всемирного банка, Программа человеческого капитала направлена ​​на «улучшение качества жизни всех граждан Грузии за счет справедливого и равноправного доступа к высококачественному образованию, более сфокусированной социальной помощи и сильному превентивному здравоохранению, со сниженными затратами на лечение и медикаменты».

По заявлению банка, программа внесет значительный вклад в повышение эффективности предоставления услуг и будет способствовать привлечению уязвимых групп населения к службам здравоохранения, социальной защиты и занятости. «Ожидается, что реформы улучшат охват социальной помощью для бедных семей с детьми, в то же время улучшая обучение и предоставляя безработным возможности трудоустройства», — говорится в заявлении банка.

Кроме того, программа поможет правительству в реформе закупок услуг здравоохранения и ценообразования, повысить эффективность и равноправие на фармацевтическом рынке, а также улучшение первичного здравоохранения так же, как и стационарного лечения.

Программа будет содействовать реализации «фундаментальной реформы финансирования и организации системы образования» и поможет молодым людям улучшить свои навыки и компетенции.

По информации банка, в рамках проекта стоимостью 109 млн долларов США будет реализовано улучшение транспортной связи региона Кахети со столицей и сетью автомагистралей страны.

Проект будет финансировать строительство 17-километрового четырехполосного участка автомагистрали между Сагареджо и Бадиаури в коридоре Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, что соединит Кахети с Тбилиси и другими регионами страны.

В заявлении банка также говорится, что параллельно правительство Грузии построит первые три участка коридора от Тбилиси до Сагареджо, а остальные участки коридора между Бадиаури и Лагодехи будут построены на следующем этапе в зависимости от интенсивности транспортного движения.

