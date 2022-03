В Абхазии избран новый председатель «Верховного суда»

Абхазские «депутаты» 21 марта избрали 38-летнюю Саиду Бутба новым председателем «Верховного суда» оккупированного региона. Ее кандидатуру поддержали 32 «депутата», 2 были против.

Месяц назад, 17 февраля, Бутба стала судьей того же «суда». Срок ее полномочий истечет в конце ее 10-летнего срока в качестве судьи.

Бутба изучала право в Адыгейском и Российском государственных университетах. С 2009 года занимала различные должности в Абхазии.

В 2010-2020 годах Бутба была начальником Юридического отдела «Службы безопасности» Абхазии, а в 2020-2022 годах работала заместителем главы администрации Аслана Бжания.

Супругом Бутба является Раш Цвижба, недавно уволенный заместитель министра внутренних дел, в отношении которого ведется расследование в связи с инцидентом 30 сентября в Сухуми.

Должность «председателя суда» стала вакантной после того, как предыдущий председатель Манана Делба подала в отставку после того, как Сухумский городской суд постановил, что увольнение ею главы аппарата «Верховного суда» Джемаля Гогия было незаконным.

