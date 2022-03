По заявлению Киева, Россия перебрасывает в Украину абхазских и осетинских наемников

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия перебрасывает в страну абхазских и осетинских наемников.

Причиной такого решения командования ВС РФ в штабе ВСУ назвали большие военные потери России и проблемы, связанные с комплектованием резервных частей.

В Генштабе Украины также отметили, что Москва использует в боевых действиях новобранцев из оккупированных Донецка и Луганска, а также заключенных из России.

Власти Сухуми и Цхинвали пока никак не прокомментировали эти обвинения.

Однако 11 марта президент России Владимир Путин дал согласие на отправку добровольцев, в том числе из-за рубежа, воевать в Украину.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 16 тысяч добровольцев, в основном с Ближнего Востока, изъявили желание участвовать в боевых действиях.

