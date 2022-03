123 кандидата будут бороться за «парламентские мандаты» в оккупированной Абхазии

На «парламентских выборах», намеченных на 12 марта в оккупированной Абхазии, в «Народное собрание», состоящее из 35 депутатов будут баллотироваться 123 кандидата – 107 мужчин и 16 женщин.

По данным местного информационного агентства «Апсныпресс», 19 кандидатов являются действующими «депутатами», которые будут баллотироваться заново.

14 кандидатов были выдвинуты пятью политическими партиями, восемь из них – партией «Амцахара», по два — «Апсны» и «Партией экономического развития Абхазии», по одному — «Народной партией Абхазии» и «Народным фронтом Абхазии за справедливость и развитие».

В оккупированном регионе «депутаты» избираются по мажоритарной системе сроком на пять лет. В результате в законодательном органе представлены отдельные лица, а не партии.

Всего на предыдущих «парламентских выборах» в 2017 году было зарегистрировано 139 кандидатов. 115 из них были выдвинуты инициативными группами, а 24 – четырьмя политическими партиями.

«Центральная избирательная комиссия» Абхазии завершила регистрацию кандидатов 2 марта.

В декабре абхазская оппозиция потребовала продления на один год полномочий действующего «парламента», поскольку на фоне ряда разногласий призвала к импичменту Аслана Бжания. Однако их требования не были удовлетворены.

Выборы в оккупированном регионе Тбилиси и международное сообщество считают нелегитимными, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона.

