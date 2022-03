Руководители правящей команды о допуске грузинской молочной продукции в Россию

7 марта лидеры правящей команды сделали комментарии по вопросу о допуске грузинских молочных продуктов на российский рынок.

Комментарий министра сельского хозяйства

«Это возможность для наших компаний, чтобы они запланировали увеличение производства и задействовали больше мощностей, и имели конкретные планы в долгосрочной перспективе», — заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.

По словам министра сельского хозяйства, разрешение на ввоз молока является результатом усилий правительства Грузии по диверсификации рынка для наших предпринимателей.

По его словам, Национальное продовольственное агентство «начало работать над этим процессом в 2020 году на основании обращения конкретных компаний».

«После этого, кроме подготовки и предоставления документов, необходимых для этого процесса, (по инициативе Тбилиси) у нас не было никакой связи (с Москвой), хочу сказать об этом однозначно», — сказал он.

На вопрос журналистов о переговорах между Федеральной службой ветеринарного и фитосанитарного надзора России и главой Национального агентства продовольствия Грузии Зурабом Чекурашвили, Шамугия ответил, что по инициативе Москвы «коммуникация состоялась несколько месяцев назад».

Комментарий министра экономики

Министр экономики Леван Давиташвили, занимавший пост министра сельского хозяйства в 2020 году, пояснил, что «ажиотаж» вокруг этого вопроса вызван недостатком информации.

Министр экономики подчеркнул, что Тбилиси не обращался по этому вопросу к Москве во время продолжающейся войны в Украине, и что обращение в свое время поступило от частных компаний.

Комментарий Мамуки Мдинарадзе

Исполнительный секретарь правящей Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что разрешение на импорт «не может привести к избыточному экспорту грузинских молочных продуктов», и что «местные производители сегодня даже не в состоянии полностью удовлетворить местный спрос».

«На фоне нашего особого отношения к Украине и соответствующей политической и гуманитарной поддержки нас тем более огорчают отдельные негативные заявления представителей властей Украины в отношении Грузии», — сказал он.

«Грузия все эти годы поддерживала торговые отношения с Россией, а также с Украиной, для которой Россия оставалась основным торговым партнером до начала войны», — добавил Мдинарадзе.

По его словам, «лишено рационализма введение санкций, которые не могут навредить России и создадут серьезные экономические и социальные проблемы для населения Грузии».

«Мы не можем наказывать собственный народ санкциями», — заявил Кобахидзе, подчеркнув, что «единственная сила, в чьи интересы входит это, — Национальное движение, единственной целью которого является обострение ситуации в Грузии и непосредственное вовлечение страны в военный конфликт».

Исполнительный секретарь правящей партии предположил, что «настоящим инициатором» резких заявлений украинской стороны могло быть именно Национальное движение.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)