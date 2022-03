Решение Конституционного суда об упразднении Службы госинспектора

Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об упразднении Службы государственного инспектора. Завтра Служба госинспектора прекратит функционирование, а вместо нее будут задействованы два новых ведомства.

Бывший госинспектор Лонда Толораия обратилась в Конституционный суд в конце января. Она утверждала, что решение Грузинской мечты об упразднении службы нарушило статью 25 Конституции Грузии о праве занимать публичные должности. Она также потребовала от суда «немедленно приостановить действие обжалуемых норм» до вынесения окончательного решения.

Конституционный суд 28 февраля постановил, что дело признает допустимым, но уточнил, что не приостанавливает решение о приостановлении полномочий инспектора до принятия окончательного решения, так как это не причинит «непоправимого вреда».

По мнению суда, в случае признания оспариваемых норм неконституционными Толораия будет иметь возможность восстановиться в должности государственного инспектора. В свою очередь, государство будет обязано восстановить-исправить ее основные права.

Суд заявил, что рассматривает конституционность оспариваемых законодательных положений, включая назначение руководителей и выделение финансирования новым органам в связи со вторым предложением статьи 25 Конституции.

В этой части оспариваемой нормы указано, что «условия прохождения публичной службы определяются законом».

Суд счел недопустимым изменение первого предложения той же статьи, в котором говорится, что «каждый гражданин Грузии имеет право занимать любую публичную должность, если он соответствует требованиям, установленным законом».

Суд также отказался пересматривать новые положения, обязывающие правительство выделять «соответствующее имущество» новым государственным органам.

Судьи Васил Роинишвили, Ева Гоциридзе и Георгий Тевдорашвили согласились с решением суда. Судья Георгий Кверенчхиладзе не разделил доводы своих коллег.

В Грузии был принят закон об упразднении Службы госинспектора на заседаниях Парламента 29-30 декабря в ускоренном порядке.

Внезапному решению об упразднении Службы госинспектора предшествовали критические заключения о жестоком обращении с находящимся под стражей экс-президентом Михаилом Саакашвили со стороны госинспектора и народного защитника.

На фоне критики решения Грузинская мечта немного отступила и взамен предложила сотрудникам инспектора остаться в созданных взамен ведомствах. Предложение не распространяется на Лонду Толораия и ее заместителей.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)