Грузинские депутаты посетили Армению

Делегация грузинских депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по европейской интеграции Макой Бочоришвили 21-22 февраля посетила Ереван, где приняла участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Евронест и встретилась с руководством Армении.

Мака Бочоришвили является сопрезидентом Ассамблеи вместе с депутатом Европарламента Андрюсом Кубилюсом. Ассамблея объединяет парламентские делегации стран-членов ЕС, а также стран Восточного партнерства – Грузии, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. Беларусь приостановила участие в формате на фоне ухудшения отношений с Брюсселем.

21 февраля сопрезиденты Парламентской ассамблеи Евронест встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном, чтобы обсудить будущее сотрудничество в формате Восточного партнерства, а также текущие события в регионе и вызовы безопасности.

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, на переговорах также были затронуты происходящие процессы в регионе Южного Кавказа и подчеркнута необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

22 февраля депутат Европарламента Кубилюс, грузинский депутат Леван Карумидзе и другие члены бюро Парламентской Ассамблеи Евронест также встретились с исполняющим обязанности председателя Национального собрания Армении Акопом Аршакяном.

В Ереване Ассамблея также собралась в формате заседания Бюро и двух заседаний совместного комитета для обмена мнениями по вопросам мобилизации российских войск в Украине, безопасности Южного Кавказа и проблемам энергетической безопасности стран Восточного партнерства в текущем геополитическом контексте.

В заявлении Бюро Ассамблеи от 22 февраля осудили «незаконное» признание Россией оккупированных Украиной территорий Луганска и Донецка и назвали это «грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений».

В бюро также отметили, что «аннексия и незаконная оккупация Россией части территории Грузии, а также неурегулированный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом».

Бюро призвало институты ЕС «оставить в силе заслуживающую доверия долгосрочную перспективу» в отношении членства партнеров-аспирантов. Оно также призвало парламенты и правительства стран-членов ЕС «остаться едиными и твердыми в своей приверженности демократии, верховенству закона и осуществлению всеобъемлющих экономических и социальных реформ».

На совместных заседаниях комитетов также обсуждались такие вопросы, как вызовы и возможности, стоящие перед странами Восточного партнерства в контексте Европейского зеленого соглашения, содействие хорошему управлению, экономическое развитие столиц в постковидный период, а также совместимость и сближение программ вакцинации в странах ЕС и Восточного партнерства.

Проекты резолюций, которые обсуждались на заседаниях комитетов, будут одобрены 10-й пленарной сессией Парламентской ассамблеи Евронест, которая состоится в апреле 2022 года в Кишиневе, столице Молдовы.

В состав грузинской делегации также входили депутаты Грузинской мечты Леван Карумидзе и заместитель председателя Комитета по европейской интеграции Хатиа Цилосани, а также заместитель председателя Комитета по международным отношениям Мариам Лашхи.

