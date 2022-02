Сухуми утвердил бюджет на 2022 год

«Депутаты» оккупированной Абхазии сегодня получили бюджет региона на 2022 год с доходами в размере 9,43 млрд рублей (122,9 млн долларов США) и расходами в размере 9,98 млрд рублей (130,2 млн долларов США). Дефицит бюджета определен в размере 554,2 млн рублей (7,22 млн долларов США).

Как сообщает издание «Эхо Кавказа», в доходы также входит финансовая помощь на социально-экономическое развитие в размере 4,38 млрд рублей (57 млн ​​долларов США), а также дополнительно 1,35 млрд рублей (17,6 млн долларов США) на 2020-2022 гг., направленных на реализацию инвестиционной программы.

Однако до утверждения бюджета «депутаты» поддержали исключение выплаты 55 млн рублей в качестве компенсации российскому бизнесмену Михаилу Панову из предложенного правительством списка расходов.

Это положение вызвало споры во время первого чтения бюджета в декабре, когда некоторые «депутаты», в том числе «председатель Бюджетного комитета» Наталья Смыр, заподозрили, что правительство помогает «другу за счет бюджета».

Вчера депутаты утвердили бездефицитные бюджеты внебюджетных фондов, в результате чего Пенсионному фонду выделено 1,29 млрд рублей (16,8 млн США); Для фонда «репатриации» – 209,3 млн рублей (2,7 млн ​​долларов США); Для Фонда ветеранов-инвалидов – 166,2 млн рублей (2,17 млн ​​долларов США); На социальное страхование и охрану труда выделено 122,8 млн рублей (1,6 млн США), на медицинское страхование — 45,5 млн рублей (595 тыс. долларов США).

Информационные агентство «Апсныпресс» сообщило 17 февраля, что депутаты определили доходы Дорожного фонда в 115 млн рублей (1,5 млн долларов США), а расходы — в 119 млн рублей (1,55 млн долларов США).

Принятие бюджета на 2022 год было задержано после того, как министр финансов Владимир Делба представил проект в «законодательное собрание» 2 декабря с опозданием на месяц.

Принятие бюджета на 2021 год в Абхазии также происходило с задержками. «Депутаты» провалили его в первом чтении и окончательно утвердили бюджет 31 марта.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)