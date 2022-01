Утверждение нового бюджета в Сухуми затягивается

Оккупированная Абхазия начала использовать временные расходы на фоне задержек с принятием бюджета на 2022 год.

Местное информационное агентство «Апсныпресс» сообщило 11 января, что оккупированный регион должен ежемесячно расходовать 1/12 от общего объема бюджетных ассигнований на 2021 год, а это 767 млн ​​российских рублей (10,3 млн долларов США) в месяц.

Бюджет 2022 года прошел только первое слушание в «законодательном органе» Абхазии 29 декабря. Согласно проекту бюджета, доходы в 2022 году составляют 9,43 млрд рублей (126,6 млн долларов США), а расходы — 9,98 млрд рублей (134 млн долларов США). Дефицит бюджета составляет 554,2 млрд рублей (7,44 млн долларов США).

Финансовая помощь от России на социально-экономическое развитие ожидается в размере 4,38 млрд рублей (58,7 млн ​​долларов), а на реализацию Инвестиционной программы на 2020–2022 годы — 1,35 млрд рублей (18,6 млн долларов США).

При этом из внебюджетных средств на Пенсионный фонд будет выделено 1,29 млрд рублей (17,2 млн долларов США); 166 млн рублей (2,23 млн долларов США) — для Фонда ветеранов-инвалидов; 122 млн рублей (1,64 млн долларов США) — на соцзащиту и охрану труда; 45,5 млн рублей (610 000 долларов США) — на медицинскую страховку; 209,3 млн рублей (2,8 млн долларов США) — для фонда «репатриации»; 115 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов США) — на дороги.

Проект бюджета стал объектом критики абхазских «депутатов» во время первого чтения. Как сообщает «Эха Кавказа», одной из статей расходов, которая не особо понравилась «законодателям», стала выплата 55 млн рублей (737 000 долларов США) в качестве компенсации российскому инвестору Михаилу Панову за убытки после конфликта с абхазскими партнерами.

«Депутат» Натали Смыр утверждала, что закон не обязывал власть это делать. Она указала на признаки потенциальной коррупции и задала вопрос, не является ли это «помощью другу за счет государственного бюджета».

Он также подвергла критике «министра финансов» Владимира Делба за представление проекта бюджета в «парламент» с месячным опозданием, 1 декабря вместо 1 ноября.

Принятие бюджета в Абхазии также было затруднено и на 2021 год. Окончательно он был принят 31 марта. Доходы бюджета прошлого года составили 8,4 млрд рублей (111 млн долларов США), а расходы — 9,2 млрд рублей (121,8 млн долларов США). Дефицит бюджета составил 791,8 млн рублей (10,5 млн долларов США).

