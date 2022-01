Грузия закупит у США новую партию ракетных комплексов Джавелин

По сообщению правительства Грузии от 31 января, страна работает над закупкой дополнительной партии противотанковых переносных ракетных комплексов «Джавелин». Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии «Джавелинов» в августе 2021 года.

Министерство обороны Грузии закупит «Джавелины» в упрощенном порядке, в рамках соглашения между правительствами двух стран. Закупка общей стоимостью 26 246 866 долларов США будет финансироваться за счет средств, предоставленных США, а также за счет средств, перечисленных из Государственного бюджета Грузии по соглашениям между США и правительством Грузии.

Говоря о решении Государственного департамента, посольство США в Грузии заявило в августе прошлого года, что Грузия обратилась к США с просьбой продать 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 пусковых установок, а также другое оборудование и услуги.

Тогда посольство заявило, что потенциальная продажа «Джавелинов» Грузии поможет внешней политике и национальной безопасности США, поскольку «повысит безопасность Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым контрибьютором в безопасности и стабильности в регионе».

«Ракетные комплексы Джавелин помогут Грузии укрепить свой долгосрочный оборонный потенциал для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также для удовлетворения требований национальной обороны», — говорится в сообщении посольства.

Решение о продаже первой партии системы Джавелин в Грузию было принято США в ноябре 2017 года. Первая партия стоимостью 75 миллионов долларов США прибыла в Грузию в январе 2018 года.

