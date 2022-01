В результате сноса Мэрией Тбилиси «незаконных» домов несколько семей остались без крова

Мэрия города Тбилиси 28 января снесла «незаконно» построенные дома и постройки на принадлежащей государству земле в поселении Орхеви (пригород Тбилиси), в результате чего несколько семей остались без крова.

Муниципальная инспекция при Мэрии приступила к сносу домов вчера утром. На опубликованных СМИ видеозаписях видно, как окружённые полицией жители просят власти остановить процесс.

Мэрия начала процесс сноса в середине зимы, на фоне сложной эпидемиологической ситуации, когда только за эту неделю выявлено 75,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

После сноса зданий мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «никто не будет иметь возможности захватить государственные земли, а затем незаконно строить». Он подчеркнул, что перед сносом зданий «были сделаны все предупреждения населению».

По словам мэра Тбилиси, в ходе изучения выяснилось, что «эти люди владеют земельными участками в регионах и квартирами в столице».

Каладзе также заявил, что Мэрия будет помогать бездомным «маскимально» и что «очень скоро» они будут обеспечены муниципальным жильем.

В интервью телеканалу «Мтавари архи» сотрудник Муниципальной инспекции, который присутствовал на месте сноса домов, заявил, что в зданиях никто не проживал. Что касается собравшихся там людей, он сказал, что они не знают, это местные они или нет.

Однако некоторые местные жители опровергли обвинения властей и заявили, что другого крова у них нет. Один из них рассказал, что он с сыном являются социально незащищенными и жили в стоявшем рядом вагончике, который сейчас власти просят их перенести в другое место.

«Нам с отцом негде оставаться», — сказал «Мтавари архи» другой мужчина, подчеркнув, что просит у местных властей только одну комнату, где они могли бы оставаться.

Еще один владелец снесенных зданий Кахабер Илуридзе, сказал, что у него есть квартира в Тбилиси, но ему приходится жить на незарегистрированной земле, чтобы ухаживать за скотом, который является источником его средств к существованию.

По словам Илуридзе, он пострадал от стихийного бедствия 13 июня 2015 года, а после наводнения сотрудник тбилисской Мэрии сказал ему поселиться в Орхеви.

Неправительственная организация Центр социальной справедливости заявила 28 января, что процесс демонтажа «еще раз продемонстрировал нулевую чувствительность Мэрии Тбилиси к бездомным и людям, которым грозит бездомность».

В организации подчеркнули, что снос домов на территории Орхеви — это не единичный случай, а одно из проявлений «репрессивной политики» муниципалитета.

По заявлению организации, из-за отсутствия политики и услуг по гарантированию жилья со стороны государства, а также бездействия правительства и муниципалитетов в этом отношении, многие семьи прибегают к самопомощи — самовольно строят дома или проживают в различных объектах.

В 2020 году Мэрия Тбилиси снесла 12 «незаконных» построек на государственной земле в поселении Африка.

Тогда НПО, активисты и оппозиционные политики подвергли критике городские власти за «бесчеловечные» действия, которые, по их словам, лишили малообеспеченных людей жилья зимой и во время пандемии.

