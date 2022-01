Агентство ВПЛ приступило к расселению жителей санатория «Картли»

Агентство по делам ВПЛ, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию сообщило 27 января, что девяти семьям вынужденных переселенцев, проживающим в бывшем санатории «Картли», предоставлены новые квартиры. В то же время 7 семей нашли жилье, которое будет выкупать для них агентство.

Агентство также отметило, что в течение 2022 года все семьи вынужденных переселенцев, проживающие в «Картли», будут поэтапно «удовлетворены жильем безусловно».

Ранее 52-летний вынужденный переселенец из Абхазии Зураб Чичошвили выпрыгнул из здания «Картли» и скончался. Предположительно, он надеялся, что его действия ускорят обеспечение жильем 130 семей вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном здании.

Условия Агентства по ВПЛ

В настоящее время Агентство по делам ВПЛ и Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты предлагают ВПЛ 550 долларов США за 1 квадратный метр для приобретения квартиры, либо агентство предлагает им арендовать квартиру до того, пока будет приобретено жилье для них.

Жители бывшего санатория говорят, что на предложенные им деньги купить подходящее жилье в Тбилиси «практически невозможно». В то же время ВПЛ подозревают, что в случае аренды жилья государство перестанет платить арендную плату и процесс строительства для них квартир затянется.

ВПЛ требовали от властей повышения предложенных 550 долларов США за квадратный метр до 650 долларов, а также гарантий того, что правительство до конца будет обеспечивать им арендную плату в случае найма жилья.

Последние данные Национальной службы статистики показывают, что 550 долларов за квадратный метр ниже средней медианной стоимости за 1 квадратный метр во всех районах Тбилиси.

Переговоры с министерством и агентством

Представители Агентства ВПЛ и заместитель министра здравоохранения Илья Гудушаури встретились сегодня с жителями «Картли». На встрече также присутствовали защитники интересов ВПЛ и представитель Аппарата народного защитника.

После встречи одна из ВПЛ Тамар Саутиева написала в Facebook, что у властей нет плана действий по их расселению. В то же время они не знают, сколько ВПЛ получат квартиры и когда.

По ее словам, в правительстве не согласны на увеличение предлагаемой для них суммы за 1 квадратный метр, но получили обещание, что начнут работать над «зачислением максимальной суммы по квадратным метрам».

«То есть, если мне полагается от 50 до 60 квадратных метров, в случае приобретения менее 60 квадратных метров, будет возмещена сумма за 60 квадратных метров», — написал Саутиева.

По ее словам, министерство разрешило переселенцам покупать такие квартиры, которые еще не сданы в эксплуатацию.

Предыстория

ВПЛ годами просят перевести их в новое здание. Протесты вспыхнули в декабре после того, как в одном из подъездов бывшего санатория советского времени обрушился потолок.

Смерть Чичошвили еще больше привлекла внимание общественности к тяжелому положению людей, проживающих в «Картли». Один из последних митингов ВПЛ провели у здания Министерства здравоохранения 26 января после того, как им отказали в привлечении адвокатов к переговорам по их расселению.

В результате вооруженных конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе в 1990-е годы вынужденные переселенцы искали убежища в гостиницах, санаториях, детских садах, школах и больницах.

В настоящее время в Грузии находится около 270 000 ВПЛ — 240 000 из Абхазии и до 30 000 из Цхинвальского региона.

