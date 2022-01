Вынужденный переселенец из Абхазии погиб в результате прыжка со здания

Зураб Чичошвили, 52-летний вынужденный переселенец из Абхазии, в знак протеста выпрыгнул с крыши здания бывшего санатория «Картли» в Тбилиси и погиб. По словам очевидцев, он протестовал против задержки с выделением нового жилья около 120 семьям, проживающим в аварийном здании бывшего санатория.

Вынужденные переселенцы годами просят перевести их в новое здание. Протест обострился в декабре после того, как в одном из подъездов бывшего санатория советского времени обрушился потолок.

По словам соседей, сам Чичошвили думал, что его смерть поможет процессу перевода других в нормальное жилье.

В МВД подтвердили «Civil Georgia», что в связи с инцидентом начато расследование по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведение до самоубийства.

На сегодняшней пресс-конференции министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили призвал общественность не связывать смерть мужчин с проблемами вынужденных переселенцев и дождаться результатов расследования.

«По предварительной информации, это несчастный случай», — сказал министр.

В заявлении, распространенном после инцидента 16 января, Министерство здравоохранения выразило соболезнования в связи со смертью мужчины, отметив, что согласно решению министерства, ВПЛ, проживающие в «Картли», «безоговорочно» получат новое жилье в 2022 году.

По информации министерства, Агентство по делам ВПЛ, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию предложило семьям, проживающим в этом здании, два варианта размещения – они сами могут найти квартиру в Тбилиси, приобретение которой обеспечит агентство, и у них есть альтернатива — ждать завершения строительства квартир. Приобретенных агентством. В этом случае агентство совместно с гамгеоба предлагает предоставить им плату за аренду квартиры.

У ВПЛ есть некоторые опасения по поводу этого предложения. Один из жильцов бывшего санатория поставил под сомнение обещание агентства предоставить плату за съем квартиры, заявив, что другим ВПЛ не стали платить через два месяца, и в результаты они были вынуждены сами платить за съемные квартиры.

Он также сообщил, что агентство готово купить квартиры по цене 550 долларов за квадратный метры, добавив, что купить подходящий дом по такой цене «практически невозможно».

В ответ на развивающиеся события Аппарат омбудсмена 17 января призвал агентство принять соответствующие меры для повышения доверия ВПЛ к процессу.

В Аппарате омбудсмена также отметили, что агентство «необоснованно» отказывало в проверке технической устойчивости здания. Народный защитник обратился в агентство 21 декабря 2020 года с рекомендацией и запросил проверку технической устойчивости здания. «Имеющееся экспертное заключение подтверждает наличие в здании среды, представляющей повышенную угрозу для жизни и здоровья», — заявил народный защитник.

В Аппарате омбудсмена заявили, что, по имеющимся в его распоряжении последним данным, в стране около 90 объектов, содержащих угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Вынужденные переселенцы, покинувшие Абхазию и Цхинвальский регион в результате конфликтов в этих регионах в начале 1990-х гг., были вынуждены заселиться в гостиницах, санаториях, детских садах, школах и больницах. Некоторые из них до сих пор остаются там. В настоящее время в Грузии находится около 270 000 ВПЛ — 240 000 из Абхазии и до 30 000 из Цхинвальского региона.

