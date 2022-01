СГБ говорит о «незаконной бордеризации» у сел Горийского муниципалитета

Служба государственной безопасности Грузии заявила 28 января, что представители российских оккупационных сил провели «незаконную т.н. бордеризацию и другие виды противоправной деятельности» у линии оккупации Цхинвальского региона, вдоль сел Меджврисхеви и Джариашени Горийского муниципалитета.

Восточная и северная части села Межврисхеви, а также западная и северная части села Джариашени расположены вдоль линии оккупации. Оба села находятся в около десяти километров от главной магистрали Грузии Восток-Запад.

По сообщению СГБ, МНЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий, а также международные партнеры проинформированы о произошедшем. Также активирована «горячая линия».

СГБ опубликовало это сообщение после того, как 27 января по телевидению были показаны кадры трех человек, предположительно являющихся российскими солдатами, недалеко от села Меджврисхеви. По словам присутствовавших на месте журналистов, указанные лица пометили деревья и кусты белыми лентами.

Местные жители опасаются, что оккупационные силы пытаются перенести линию оккупации на территорию, контролируемую Тбилиси, и обозначили места, где собираются установить новую колючую проволоку.

По словам Годердзи Бибилашвили, одного из жителей села Меджврисхеви, его жилье и жилье еще двух семей может оказаться за новой колючей проволокой. Другой местный житель, Васил Зангурашвили, отметил, что за линией оккупации окажется часть деревенского кладбища и церковь Девы Марии Меджврисхеви X века.

В СГБ опровергли подозрения местных жителей, заявив, что «информация о том, что за линией оккупации останутся дома местных жителей, не соответствует действительности».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)