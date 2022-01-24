Служба госинспектора расследует факт насилия со стороны полиции в отношении предположительно глухонемого молодого человека
Служба государственного инспектора начала расследование 24 января после того, как по телевидению были показаны записи избиения сотрудником правоохранительных органов предположительно глухонемого молодого человека на станции метро «Исани» в Тбилиси.
Служба госинспектора расследует дело по подпункту «Б» части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, который касается превышения служебных полномочий с применением насилия или оружия и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до 3 лет.
На видеокадрах, обнародованных телекомпанией «Пирвели», видно, как полицейский наносит около пяти ударов молодому человеку, при этом второй полицейский стоит рядом с ним, который не вмешивается в происходящее, и не пытается остановить насильника.
На другом видео видно, как перед инцидентом полицейский держит за руку молодого человека, стоящего на эскалаторе станции метро, в то время как стоящий рядом другой молодой человека предупреждает, что тот является глухонемым и просит освободить его.
«Он глухонемой? А что, если я заставлю его заговорить?» — отвечает полицейский и ведет молодого человека в помещение станции метро. «Сейчас заставлю заговорить», — сказал тот же полицейский и перед нанесением удара добавил, что пока не придут его родители, никуда задержанного не отпустит.
На данный момент неизвестно, является ли задержанный молодой человек несовершеннолетним.
В МВД заявили, что Генеральная инспекция министерства приступила к расследованию инцидента сразу после обнародования видео и что полученные материалы уже отправлены в Службу государственного инспектора.
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