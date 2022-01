Премьер-министр и Президент Грузии обеспокоены событиями в Казахстане

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили выразили обеспокоенность событиями в Казахстане на прошлой неделе, где протесты против повышения тарифов на топливо переросли в погромы и массовые аресты, в результате которых погибли 164 человека.

На заседании правительства 10 января премьер-министр Гарибашвили заявил, что «мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в Казахстане», и выразил надежду, что «в кратчайшие сроки будут приняты все меры для деэскалации ситуации, достижения безопасности и стабильности».

Он также пожелал «братскому» Казахстану и казахстанскому народу преодолеть последствия кризиса и продолжать двигаться «к дальнейшему развитию».

«Я глубоко обеспокоена ситуацией в Казахстане», — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter 8 января. Она также осудила насилие и выразила надежду на быструю деэскалацию.

«Права и безопасность граждан должны быть защищены», — сказала она, добавив, что «нам всем нужна глобальная стабильность и укрепление мира и безопасности».

В связи с событиями в Казахстане трое граждан Грузии вернулись из Нур-Султана, столицы Казахстана, в аэропорт Кутаиси, а из Актау в международный аэропорт Тбилиси – 60 человек. По сообщению правительства Грузии, Посольство Грузии в Казахстане готово предоставить гражданам Грузии соответствующую помощь и помочь при желании вернуться на Родину.

По словам Ираклия Гарибашвили, оставшиеся в Казахстане граждане в ближайшие дни вернутся в Грузию.

