МИД Грузии в вердикте суда Германии по делу об убийстве Хангошвили

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало приговор Германии суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, отметив, что «осуждает и выражает обеспокоенность убийством гражданина Грузии и обращается к мировому сообществу дать соответствующую оценку произошедшему».

Датированное на веб-сайте министерства 15 декабря краткое заявление в грузинских СМИ было опубликовано только сегодня. «Civil Georgia» не смог найти более раннюю публикацию заявления в надежных СМИ.

В заявлении МИД Грузии отмечает, что грузинская сторона сотрудничала с соответствующими ведомствами Германии по делу об убийстве гражданина Грузии и «публично реагировала на факт убийства с самого начала».

Суд Германии 15 декабря постановил, что убийство в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии чеченского происхождения, которого Москва считала террористом, было заказано российскими властями.

После принятия немецким судом решения по этому делу МИД и правительство Грузии стали объектом критики со стороны оппозиции за то, что публично не отреагировали на убийство.

Бывший депутат Парламента, представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки подверг критике МИД Грузии 16 декабря, заявив, что «тот факт, что Грузия на самом деле ничего не сказала о его убийстве или важном решении немецкого суда, говорит больше, чем любые слова».

Грузинские СМИ цитируют представителя партии «Лело» Григола Гегелия, который заявил, что «полное молчание» Министерства иностранных дел Грузии по делу Хангошвили, «является наверно лучшим свидетельством позорной капитулянтской политики, которую воплощает внешнеполитический курс властей (Грузии)».

По сообщению информационного агентства «ИнтерпрессНьюс», МИД Грузии отреагировал на критику со стороны Гегелия, заявив, что он «не информирован последовательно о деятельности МИД и шагах, предпринимаемых министерством по различным вопросам, и таким образом критикует деятельность министерства».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)