Парламент ужесточает наказание за незаконную торговлю наркотиками

Парламент Грузии 84 голосами против одного принял поправки в Уголовный кодекс, согласно которым ужесточается наказание за незаконную торговлю наркотиками. Закон вступит в силу через 15 дней после его опубликования.

Согласно поправкам, автором которых является Министерство внутренних дел Грузии, будет ужесточено наказание за незаконную продажу как наркотических, так и психотропных средств. Согласно поправкам, незаконный сбыт наркотиков (часть 4 статьи 260 УК Грузии) будет наказываться 10-15 годами лишения свободы вместо 6-11 лет.

То же действие — продажа наркотиков в особо крупных размерах по предварительному соглашению группой лиц с использованием служебного положения (статья 260, часть 5) – будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 17 лет, а не на срок от 7 до 14 лет.

При этом за сбыт наркотиков в особо крупных размерах организованной группой лиц вместо прежних 8 лет отныне будет предусмотрено 14-20 лет или бессрочное лишение свободы.

Что касается психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ, законодатели ввели совершенно новые положения. В частности, если раньше изготовление, транспортировка, хранение и реализация таких веществ объединялись в одну статью (части первая, вторая, третья, четвертая статьи 266), то теперь статья реализации отделена и наказание ужесточается только в этой части.

Согласно поправкам, продажа психотропного вещества или его аналога карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, а незаконная продажа сильнодействующего вещества — до 4 лет лишения свободы. Действующие до этого нормы в первом случае предусматривали штраф, исправительные работы до 2 лет или лишение свободы на срок до 3 лет, а во втором случае — штраф или до 1 года исправительных работ.

За продажу таких веществ в крупных размерах, по предварительному сговору или с использованием служебного положения вместо лишения свободы на срок 3-7 лет будет предусматриваться наказание тюремным заключением на срок 5-9 лет. Продажа этих веществ в крупных размерах организованной группой лиц будет наказываться лишением свободы на срок 10-14 лет вместо 7-12 лет.

До принятия изменений премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике нынешнюю «либеральную» наркополитику и выступил с инициативой ужесточения правил.

