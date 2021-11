Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство планирует ужесточить правила в отношении онлайн-казино и психотропных препаратов.

Перед началом заседания правительства 22 ноября премьер-министр заявил, что правительство рассмотрит вопрос о повышении налогов для онлайн-казино, а также запрет рекламы и повышение возрастного ограничения для потребителей с 18 до 25 лет. «На втором этапе онлайн-казино должны быть полностью запрещены», — добавил он.

«Каждый гражданин очень обеспокоен игорным бизнесом и онлайн-казино», — сказал он, добавив, что «1,5 миллиарда лари уходят из страны через онлайн-казино», поскольку владельцами заведений являются в основном иностранцы. По его словам, «большая часть – 99%» пользователей» онлайн-казино — это бедные люди, те, кто не работает».

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что «молодые люди каждый день играют в онлайн-казино и проигрывают деньги».

Премьер не стал подробно рассказывать об инициативе, но отметил, что соответствующий законопроект представит министр финансов Лаша Хуцишвили.

Сегодня же Ираклий Гарибашвили заявил, что законодательство о наркотиках «стало достаточно либеральным». «Наша молодежь вместо того, чтобы заниматься спортом, учиться, работать, занята потреблением вредных веществ», — заявил он.

Одним из выходов из сложившейся ситуации премьер назвал ужесточение действующих правил продажи психотропных веществ. Не вдаваясь в подробности, Ираклий Гарибашвили отметил, что «он будет лично контролировать этот вопрос».

