На митинге в поддержку Михаила Саакашвили задержаны 4 человека

МВД Грузии сообщает, что 29 ноября в ходе митинга в поддержку Михаила Саакашвили перед зданием Тбилисского городского суда были задержаны 4 человека.

По данным Министерства внутренних дел, задержанные не подчинились законным требованиям полиции во время акции протеста и оказали им физическое сопротивление. Следствие ведется по статьям 353 (1) и 3511 (1) Уголовного кодекса.

По заявлению МВД, обвиняемые не подчинились требованию покинуть будку охраны и продолжить акцию протеста в безопасном месте.

По той же информации, один из обвиняемых — Бесик Тамлиани был задержан правоохранительными органами 29 ноября, а остальные три — 1 декабря. В случае признания виновными им грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Бесику Тамлиани суд уже избрал предварительное заключение 1 декабря. Тамлиани не признает себя виновным. В знак протеста он объявил голодовку.

29 ноября перед зданием городского суда произошло несколько мелких инцидентов между протестующими и полицией. В распространенных в СМИ записях видно, что полиция применила против протестующих т.н. «перцовый спрей». Нескольким протестующим потребовалась скорая медицинская помощь, в том числе оператору телекомпании «Кавкасиа».

В тот же день МВД сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали 15 человек по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции. В МВД также подтвердили использование на митинге «спецсредств».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)